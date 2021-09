Fantastyczne widowisko! Zobaczcie zdjęcia z GKS Tychy - GKS Katowice 4:3. Kibice rozgrzani derbami Rafał Musioł

Co to był za mecz! W derbowym starciu w Polskiej Hokej Lidze GKS Tychy pokonał GKS Katowice 4:3. To dla zespołu Jacka Płachty pierwsza porażka w tym sezonie. Zobaczcie zdjęcia kibiców i z akcji na lodzie.