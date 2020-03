FCA Tychy Jolanta Pierończyk

FCA zamknięty do Wielkanocy. Produkcja aut wstrzymana od 16 marca 2020, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. W pierwszej wersji przerwa miała trwać do 27 marca. Dziś już wiadomo, że przedłuży się ona do Wielkanocy i to nie tylko w Tychach, ale wszystkich fabrykach FCA.