Francja szykuje się do pożegnania Jean-Paula Belmondo. Emmanuel Macron: Belmondo był naszym skarbem narodowym

- powiedział drugi aktor wszech czasów kina francuskiego, Alain Delon, dla Europe Matin. Portal linternaute.com dodał jeszcze jedno zdanie wypowiedziane przez Delona: "Byliśmy tak blisko, że aż by się prosiło, abyśmy odeszli razem". W wywiadach nie ukrywał, że doskonale wiedział o pogarszającym się stanie zdrowia Jean-Paula. Miał czas się przygotować na jego koniec. Wiadomość o śmierci zniósł zatem łagodniej. niż gdyby była ona nagła.

Jest mi tak samo strasznie smutno, jak jego suczce Chipie, która była jego ostatnią i wierną towarzyszką życia [ biało - czarny owczarek przygarnięty w 2012 r. z Fundacji Brigitte Bardot, gdzie trafił porzucony przez swoich właścicieli - red.]. Myślę o nim, bardzo go lubiłam. Tak bardzo mi go brakuje, że nawet nie mam ochoty o tym mówić, wielkie cierpienia są ciche

Jean-Paul Belmondo urodził się 9 kwietnia 1933 r. w Neuilly-sur-Seine (region Île-de-France) jako drugi syn (jego brat Alain urodził się w 1931 r.) paryskiego rzeźbiarza urodzonego w Algierii i tancerki. W dzieciństwie marzył, by być clownem, ale potem zakochał się w boksie i piłce nożnej. Jako nastolatek brał udział w zawodach boksu amatorskiego, nawet z sukcesami. Na zawodowym ringu stoczył dwie walki. Pamiątką po tej krótkiej karierze bokserskiej pozostał mu złamany nos podczas jednego z treningów.

Rodzina nie ukrywała, że aktor od wielu tygodni był zmęczony i bardzo słaby i że odszedł spokojnie. Najbliżsi byli z nim do końca. Emmanuel Macron powiedział, że Francja straciła swój "skarb narodowy". "Na zawsze pozostanie Le Magnifique [tłum. Wspaniały; film z jego udziałem z 1973 r.- red.] Jean-Paul Belmondo był skarbem narodowym: szeroki uśmiech, cięty język i zwinne ciało, szlachetny bohater o swojskiej twarzy, niezmordowany amator mocnych wrażeń, ale i mistrz słowa" - napisał na tweetterze prezydent Francji, Emmanuel Macron.

Miał 22 lata, kiedy zaczęła się jego kariera filmowa. Trzy lata później na planie komedii "Bądź piękna i milcz" (Sois belle et tais-toi, 1958) poznał Alaina Delona, z którym zagrał jeszcze cztery razy: w "Sławnych miłościach" (Amours célèbres, 1961), "Czy Paryż płonie?" (Paris brûle-t-il?, 1966), "Borsalino" (1970) i "Dziewczynie dla dwóch" (Une chance sur deux, 1998).

Sławę przyniosła mu jednak dopiero rola Michela Poiccarda / Laszlo Kovacsa w Jeana-Luca Godarda "Do utraty tchu" (À bout de souffle, 1960) Jean-Luca Godarda. Stała się jedną z kluczowych postaci francuskiej Nowej Fali.

W sumie zagrał w 80 filmach, od 1956 do 2009 roku.

Przylgnęło do niego określenie "piękny brzydal". Nam, Polakom, przywodzi na myśl Sławomira Cieślaka jako słynnego porucznika Borewicza z nieśmiertelnego "07 zgłoś się" oraz Mariana Kociniaka w "Jak rozpętałem drugą wojnę światową".