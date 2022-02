Gallery of Reflections w Tychach w dziennym świetle. Zobaczcie zdjęcia

Gallery of Reflections to pamiątka po międzynarodowych warsztatach architektoniczno-designerskich Meeting of Design Students, jakie odbyły się w 2021 r. w Tychach.

Gallery of Reflections w parku Suble jest dziełem Włoszki, Hiszpanki, Libańczyka, dwóch Turków, Irlandczyka, Maltańczyka, Amerykanki i dwojga Polaków. Powstał pod kierunkiem trojga architektów. Byli to: Magdalena Storożenko, absolwentka architektury na Politechnice Warszawskiej; Kamila Haja, absolwentka architektury na Politechnice Śląskiej oraz Alex Curtis z Irlandii, po architekturze w Dublinie.

Razem stworzyli konstrukcję drewnianą bez dachu, z podłogą wyłożoną płytkami oraz dwoma ścianami ze stali nierdzewnej z połyskującą powłoką. Pawilon luster. Ale to nie są lustra wiernie odbijające rzeczywistość. Trochę ją zniekształcają.

W lustrach odbija się parkowa zieleń, ludzie, którzy obok nich przechodzą.

Gallery of Reflections - jak już powiedzieliśmy - powstał w ramach międzynarodowych warsztatów architektoniczno-designerskich Meeting of Design Students, które od 11 lat są organizowane co roku w innym kraju. W Polsce odbyły się po raz pierwszy. Właśnie w Tychach. Latem 2021 r.