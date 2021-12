Gdzie na spacer do 13 km od Tychów. Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać w weekend 4 - 5 grudnia?

Trasy spacerowe w pobliżu Tychów

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 13 km od Tychów, które pokonali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 04 grudnia w Tychach ma być 2°C. Nie powinno padać. W niedzielę 05 grudnia w Tychach ma być 3°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 60%.

🌳 Trasa spacerowa: Dookoła Hamerli w Lasach Murckowskich

Stopień trudności: 2

Dystans: 8,02 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 16 min.

Przewyższenia: 93 m

Suma podejść: 1 079 m

Suma zejść: 1 080 m

Spacerowiczom z Tychów trasę poleca Thomata

Leśna i bardzo widokowa, wygodna trasa dla piechurów i rowerzystów, możliwa dowolna korekta długości spaceru poprzez leśne przecinki - polecam na weekendowe wyprawy.

