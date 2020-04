Gemini Park Tychy i Gemini Park Bielsko otwarte od 4 maja

W poniedziałek 4 maja centra handlowe Gemini Park, m.in. w Tychach i Bielsku-Białej) wznowią działalność w pełni. - Będzie to jednak działalność w nowej rzeczywistości, w której nadrzędne jest bezpieczeństwo oraz troska o zdrowie klienta i pracowników - informują zarządcy tych centrów handlowych.

Centra Gemini Park otwarte od 4 maja. Galerie wprowadzają liczne zmiany dla zdrowia klientów Rząd stopniowo łagodzi obostrzenia nałożone na polską gospodarkę. Odmrażana jest także działalność centrów handlowych, w tym 3 galerii Gemini Park w: Tychach,

Tarnowie,

Bielsku-Białej. Oznacza to, że zostaną otwarte wszystkie centra handlowe pod szyldem Gemini Park, ale w nowym rygorze sanitarnym. W praktyce oznacza to, że robiący zakupy muszą przestrzegać już obowiązujących, zasad, do których przywykliśmy, a także zapoznać się z kolejnymi, jakie zapanują w obiektach po 4 maja. Naszym celem jest zapewnienie klientom możliwie największego komfortu podczas wizyty w galerii, a przede wszystkim stworzenie warunków, w których wszyscy będą czuć się bezpiecznie. Dlatego z wielką uwagą i starannością przygotowujemy się do udostępnienia klientom całej powierzchni obiektów, tak aby 4 maja być gotowym na działalność w nowych realiach - mówi Anna Malcharek, dyrektor zarządzająca Gemini Holding.

Te nowe realia to ograniczenia, które wprowadzone zostaną dla dobra klienta i pracowników sklepów, a także nowe zasady, dzięki którym będzie można zrobić zakupy w warunkach, które nie stwarzają zagrożenia. Z czym więc będą musieli liczyć się odwiedzający galerie Gemini Park od 4 maja? - Do centrów będzie mogła wejść ograniczona liczba osób. Na 15 m kw. będzie przypadać 1 osoba. Limit obowiązywać będzie także w windach. Obecna liczba osób, która maksymalnie może wejść do dźwigu podzielona zostanie przez 3. Podobnie jak w ostatnich tygodniach, dalej obowiązywać będzie konieczność zasłaniania nosa i ust np. maseczką lub innym materiałem. Ważne będzie także zachowanie dystansu, czyli bezpieczne 2 metry odległości np. przy kasie czy na pasażu. To będą podstawy nowej rzeczywistości. Podstawy, chroniące nas wszystkich - mówi Malcharek.

I dodaje: - Ważne jest, abyśmy robiąc zakupy, mijając się na korytarzu, stojąc w kolejce czy parkując zachowali odpowiedni odstęp między sobą. Pomogą w tym specjalne komunikaty i oznaczenia na pasażu, a także oznaczenia w sklepach. W ten sposób nauczymy się, że bezpieczna odległość, która nas musi dziś dzielić, łączy nas w walce z rozprzestrzenianiem się wirusa - mówi. Ale to nie jedyny sposób, w jaki Gemini Park zapewni bezpieczeństwo zakupów w nowej rzeczywistości Co godzinę będą dezynfekowane tzw. "gorące punkty" Od początku pandemii w centrach obowiązuje zaostrzony rygor sanitarny. Prowadzona jest także akcja informacyjna skierowana do klientów, a dotycząca higieny. Te działania dalej będą prowadzone, a nawet intensyfikowane. - Nasze centra są doskonale przygotowane do nowych wytycznych, tym bardziej, że zaostrzone zasady dotyczące czystości, takie same jakie dziś na galerie nakłada rząd, obowiązują u nas od początku epidemii. Co godzinę dezynfekowane są tzw. "gorące punkty", z którymi mają kontakt dłonie klienta, czyli np. klamki, poręcze, dozowniki czy przyciski. Co godzinę dezynfekowane są też toalety. Ponadto w obiektach obowiązują rygorystyczne zasady w zakresie wysokiej krotności wymiany powietrza, co pozwala na usuwanie z pasażu zużytego powietrza na zewnątrz obiektu - wylicza Malcharek.

Klienci mają także dostęp do niezbędnych środków ochronnych. W toaletach znajdują instruktaże, jak prawidłowo myć ręce. Galerie zapewniają mydła antybakteryjne, a na pasażu płyny odkażające. W tyskim Gemini Park od kilku dni działa także maseczkomat, w którym można zakupić jednorazowe maseczki ochronne, przydatne m.in. podczas zakupów. W Bielsku-Białej i Tarnowie takie urządzenia będą dostępne w najbliższym czasie.

Część centrum będzie niedostępna Z ruchu wyłączone zostaną strefy wypoczynkowe znajdujące się na pasażu. W galerii obowiązywać będzie zakaz spożywania dań kupionych na wynos w restauracjach prowadzących taką sprzedaż. Część oferty centrum handlowego będzie niedostępna, w tym m.in. kina, strefy rozrywki, lokale gastronomiczne i fitness cluby. - Zdajemy sobie sprawę z tego, że to nowe realia, do których nie przywykliśmy robiąc zakupy, jednak dziś liczy się przede wszystkim zdrowie publiczne. Ograniczenia, które wprowadzono, a które umożliwiają nam zakupy m.in. w sklepach odzieżowych, księgarniach, sklepach z elektroniką czy perfumeriach są wymogiem, do którego musimy się dziś wszyscy dostosować, mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich. Wierzymy, że są to rozwiązania, które tylko przez jakiś czas nieco skomplikują zakupy - mówi Malcharek

