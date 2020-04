Gemini Park w Tychach rozdaje maseczki swoim klientom

- Zdajemy sobie sprawę z tego, że dostęp do maseczek może być utrudniony dla wielu naszych klientów Nie każdy też czuje się na siłach, aby stać w kolejce do apteki, dotyczy to zwłaszcza seniorów. Wiele osób również nie stać na ich zakup, tym bardziej, że ceny są dość wysokie. Wychodzimy więc z inicjatywą pomocy w ich zdobyciu - mówi Aleksandra Zawodzińska, dyrektor ds. marketingu i PR Gemini Park Tychy.

Osoby, które wybiorą się na zakupy do sklepów lub punktów usługowych na terenie Gemini Park Tychy, a nie zdążyły jeszcze zaopatrzyć się w niezbędną ochronę, otrzymają przy wejściu bezpłatne maseczki jednorazowe. Jedna osoba będzie mogła pobrać jedną maseczkę . W sumie przygotowano ich kilka tysięcy, a kolejne dostawy są w drodze.

- Od ponad miesiąca dokładamy wszelkich starań, aby zakupy na terenie Gemini Park były bezpiecznie, prowadząc m.in. intensywne dezynfekcje i stosując się do zaleceń GIS oraz ministerstwa zdrowia. Także działające u nas sklepy, wprowadziły cały szereg obostrzeń. Obecna akcja to kolejna odsłona tych działań, mająca na celu zapewnienie naszym klientom dodatkowego komfortu podczas wizyty w sklepie - mówi.