Gepardy na tyskich ulicach. Na rubinowy jubileusz trolejbusów w Tychach. Zobaczcie zdjęcia

Gepardy to Solarisy Trollino 12 Electric, które wyglądają jak normalne trolejbusy, ale tak naprawdę są elektrobusami ładującymi się podczas jazdy, bezpośrednio z trolejbusowej sieci trakcyjnej. To pozwala na wyeliminowanie największej wady autobusów elektrycznych, jaką jest konieczność postoju na czas ładowania baterii. Solarisy Trollino 12 Electric będą się ładowały podczas jazdy.

Sześć takich supernowoczesnych pojazdów hybrydowych już jest w Tychach i przechodzą przygotowania do wyjazdu na tyskie ulice.

Mają one baterie trakcyjne LTO, które pozwalają im na przejechanie ok. 65 km bez podłączenia do sieci trakcyjnej. „Baterie zasilają dwa asynchroniczne silniki zintegrowane bezpośrednio z piastami kół tylnych. Takiego rozwiązania nie zastosował jeszcze nikt w Polsce”, czytamy w informacji prasowej.

Ale to nie koniec nowinek technicznych. Elektronika napędu pojazdu wykonana jest w technologii SIC, czyli węglika krzemu, co bezpośrednio ma przyczynić się do niższego zużycia energii.