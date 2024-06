Gigantyczna wygrana w Tychach! Ktoś trafił szóstkę w Lotto. Szczęśliwy zwycięzca zgarnie ponad 2 miliony zł!

Obydwaj gracze samodzielnie wytypowali te same liczby w zwycięskich zakładach. Gracz internetowy jest już 17. Lottomilionerem, który wygrał w Lotto właśnie dzięki grze online. Z kolei gracz w Tychach odwiedził kolekturę zlokalizowaną w sklepie Żabka przy ul. Budowlanych 49.

Lokalny rekord tyskich wygranych pozostaje jednak niezmieniony. W grudniu 2013 roku w Lotto padło ponad 9,6 mln zł w punkcie LOTTO położonym niedaleko – przy ul. Budowlanych 75.

Dzisiaj na szczęśliwców czekają kolejne wygrane. W Eurojackpot do wygrania będzie 45 milionów zł. Jutro z kolei kolejne losowanie Lotto z pulą na wygrane I stopnia wynoszącą 2 000 000 zł oraz Lotto Plus, w którym do wygrania będzie 1 000 000 zł.