GKS Tychy - JKH GKS Jastrzębie. Brązowego medalistę PHL poznamy dopiero w niedzielę. Zobacz zdjęcia z meczu i trybun

GKS Tychy - JKH GKS Jastrzębie 2:5. Brązowego medalistę PHL poznamy dopiero w niedzielę

Ciągle jeszcze aktualni mistrzowie Polski nie zrazili się takim początkiem i ruszyli do odrabiania strat. Pawieł Jelszański strzałem z dystansu zaskoczył Tomasa Fucika i doprowadził do remisu. Jeszcze w I tercji goście wyszli na prowadzenie po trafieniu Kasperlika.

Mecz w Tychach rozpoczął się znakomicie dla gospodarzy. Już w 31 sekundzie gry Martin Kasperlik powędrował na ławkę kar i podopieczni trenera Andrieja Sidorenki błyskawicznie wykorzystali liczebną przewagę. W 57 sekundzie krążek do bramki potężnym strzałem z niebieskiej linii skierował Jason Seed.

Tyszanie wyrównali w II tercji. Błąd bramkarza JKH Michała Kielera wykorzystał Jean Dupuy, który przejął krążek i wyłożył go Jakubowi Witeckiemu, a ten bez problemu skierował go do siatki.