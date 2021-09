GKS Tychy kontra GKS Katowice. Emocje i grad bramek. Zobaczcie zdjęcia

Po dwóch porażkach z rzędu, GKS Tychy wrócił na zwycięskie tory. Przerwał serię pięciu kolejnych wygranych GKS-u Katowice – jedynej niepokonanej wcześniej drużyny tego sezonu. Mimo porażki, katowiczanie zachowali fotel lidera.

W marcu drużyny z Tychów i Katowic rywalizowały ze sobą o brązowy medal mistrzostw Polski. W „małym finale” zdecydowanie lepsi byli tyszanie. Tym razem to GKS Katowice był faworytem. Wygrał pięć spotkań z rzędu. Wszystkie rozegrane zostały na terenie rywali. Katowiczanie w ostatnich latach mają problemy z zamrożeniem tafli przed startem sezonu i do końca rundy będą grali na wyjeździe. Do „Satelity” wrócą po zakończeniu pierwsze serii gier, z początkiem października.