GKS Tychy: Nazwiska kibiców, którzy pomogą klubowi, trafią na koszulki

Ostatni mecz GKS Tychy na własnym stadionie odbył się 10 marca bez udziału publiczności Marzena Bugala- Azarko / Polska Press

Kupuj wirtualnie - pomagaj realnie - to nowe hasło GKS Tychy. W tych trudnych dla klubów piłkarskich czasach prezes tyskiego klubu Leszek Bartnicki zwrócił się z apelem do kibiców, by nabywali wirtualne bilety na mecz ze Stalą Mielec. W zamian nazwisko każdego kibica, który kupił cegiełkę znajdzie się na koszulkach meczowych tyszan na sezon 2020/21.