GKS Tychy, Zagłębie Sosnowiec, Podbeskidzie i GKS Jastrzębie od poniedziałku mogą trenować w całych zespołach. Zawodnicy zdrowi!

- Od poniedziałku nasz zespół zaczyna zajęcia w 25-osobowej grupie - przekazał rzecznik GKS-u Tychy Krzysztof Trzosek. To efekt zgody, którą dostał tyski klub z PZPN. Wśród pierwszoligowców z taką zgodą są też pozostałe drużyny z naszego regionu - Zagłębie Sosnowiec, Podbeskidzie Bielsko-Biała i GKS 1962 Jastrzębie.

GKS Tychy i Zagłębie były pewne już w sobotę

To efekt negatywnych (czyli dobrych) wyników testów przesiewowych na obecność koronawirusa COVID-19 wśród piłkarzy, trenerów oraz osób wskazanych przez kluby, które będą związane z organizacją meczów. PZPN postanowił informować o tym poprzez komunikaty na stronie Łączy nas Piłka. Jako pierwsze akceptację na treningi grupowe (do 14 osób) uzyskały pierwszoligowe Miedź Legnica i Stal Mielec, które 26 mają do rozegrania zaległe mecze w 1/4 finału Totolotek Pucharu Polski. W sobotę w pierwszym rzucie zgody na treningi drużynowe otrzymały Zagłębie Sosnowiec, GKS Tychy, Chojniczanka Chojnice, Odra Opole i Stomil Olsztyn, co oznaczało, że w tych klubach wszyscy są zdrowi. W tym samym dniu do treningów zespołowych dopuszczono też Puszczę Niepołomice.