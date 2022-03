GKS Tychy zaskoczony oceną stanu murawy. „Jest lepsza od kilku stadionów Ekstraklasy”. W piątek mecz z Zagłębiem Sosnowiec

Wymogi Podręcznika Licencyjnego w punkcie I.14 mówią jasno, że pole gry musi być płaskie i równe, w ogólnym stanie dobrym i w kolorze zielonym.. - Zależy nam na tym, żeby boiska były godne rozgrywek Ekstraklasy i I ligi, prezentowały się dobrze w transmisjach telewizyjnych i umożliwiały piłkarzom płynną grę, co w całości przekłada się na wizerunek polskiej piłki. Komisja monitoruje sytuację w klubach nie tylko w okresie licencyjnym, zależy nam na tym, by na nieprawidłowości reagować na bieżąco - wyjaśnia Krzysztof Smulski, przewodniczący Komisji Licencyjnej PZPN potwierdzając, że są uwagi co do stanu muraw w Gliwicach i Tychach.

Zobacz na ZDJĘCIACH jak wyglądało boisko GKS-u Tychy podczas meczu z Podbeskidziem Bielsko-Biała, 27.02.2022 r.