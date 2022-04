Henryk Jan Botor. Plenerowy koncert na plenerowym fortepianie w Tychach. Zobaczcie zdjęcia

Henryk Jan Botor, tyszanin, to znakomity, ceniony artysta - organista, pianista, kompozytor, aranżer, improwizator,dyrygent i pedagog w Akademii Muzycznej w Krakowie. To właśnie on jest autorem utworu pt. "Tu es Petrus", który skomponował specjalnie na spotkanie z papieżem Benedyktem XVI. Jego prawykonanie odbyło się podczas papieskiej mszy na krakowskich Błoniach w 2006, stanowiącej kulminację pielgrzymki Benedykta XVI do Polski.

Henryk Jan Botor opracował też akompaniament oraz śpiewy chóralne pieśni m.in. "Boże, coś Polskę" i "Zwycięzca śmierci".

W swoim dorobku kompozytorskim ma utwory symfoniczne, kameralne, fortepianowe, organowe i wokalne. "Szczególnie interesuje go orkiestra symfoniczna z jej niewykorzystaną jeszcze kolorystyką przy konwencjonalnym użyciu instrumentów", czytamy w wikipedii.

Skomponował też muzykę do kilku filmów dokumentalnych.

I właśnie Henryk Jan Botor jako pierwszy zasiadł w Tychach, na placu Baczyńskiego, do fortepianu zewnętrznego izraelskiej firmy Cadenza, który został tak zaprojektowany by mógł stać na zewnątrz przez cały rok, a do tego jeszcze wytrzymać intensywne użytkowanie w przestrzeni publicznej. Wykonany jest z wysokiej klasy betonu GRC i wzmocniony włóknami szklanymi, przez co jest wytrzymały, odporny na wilgoć i promienie słoneczne. Nie jest to klasyczny fortepian, ale urządzenie elektroniczne.