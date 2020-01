I ślubuję ci, psie, miłość i wierność. I spacery w parku każdego dnia - superspot z Bierunia [WIDEO]

Sadyści skatowali psa. Dla zabawy związali mu jądra trytką [przerażająca historia beagla Diego]

Aż trudno uwierzyć w to, co spotkało tego psa! Beagle maja to do siebie... że uwielbiają niestety uciekać. Górę zawsze bierze instynkt. Niemal zawsze jednak wracają. Ten nie miał szans - trafił na prawdziwe bestie (inaczej trudno nazwać tych ludzi).