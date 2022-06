II Zawody Balonowe 2022. Balony nad Pszczyną i Tychami. Zobaczcie zdjęcia Jolanta Pierończyk

W dniach 25-26 czerwca 2022 nad Pszczyną i Tychami latały balony. Były to II Zawody Balonowe "In the Silesian Sky". Mimo że pierwszy start odbywał się o 5.30, to zainteresowania nie brakowało.