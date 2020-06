Iluzje Wyrypajewa w reżyserii Pawła Drzewieckiego w Teatrze Małym w Tychach. Teatr internetowy

I teraz mamy trzecie podejście do "Iluzji" Wyrypajewa, w Teatrze Małym w Tychach. W reżyserii Pawła Drzewieckiego, dyrektora Teatru Małego w Tychach, ale jednocześnie aktora i reżysera. Z udziałem Marty Ścisłowicz, Katarzyny Herman i Bronisława Wrocławskiego. Czwartą postać zagrał reżyser, który - za zgodą autora - sztukę Wyrypajewa osadził w przestrzeni internetowej.

- Inspiracją stała się pandemia i przeniesienie życia do sieci - mówi Paweł Drzewiecki, który pomyślał, że takie monologi mogliby sobie wygłaszać uczestnicy rozmowy np. Skype'owej.

Trudność w inscenizacji tej sztuki polega na tym, że są to kilkuminutowe monologi, w których wprawdzie pojawiają się dialogi, ale wypowiadane przez tego samego aktora. Trzeba było wymyślić coś, w czym takie długie monologi brzmiałyby naturalnie.

- Jest to jeden z tekstów, który :chodzi" za mną od lat. Po pierwsze - ze względu na słowo, język, po drugie - z uwagi na ważny temat uczuć i do tego ta zaskakująca konstrukcja: na scenie pojawiają się cztery postaci, o których nie wiemy kim są. Te postaci opowiadają historię dwóch zaprzyjaźnionych par małżeńskich, których życie mocno się przenikało, a panowie nie ukrywali fascynacji żoną przyjaciela. Nic tu nie jest jednoznaczne - mówi Paweł Drzewiecki.

Pandemia stała się dobrym czasem na sztukę Wyrypajewa także z innego powodu.

- Jesteśmy w momencie, gdy świat wyhamował i wielu z nas miało rozmaite refleksje na temat tego, co jest w życiu ważne, a co nie. Rozmowa o uczuciach może być efektem takich refleksji. Postaci ze sztuki mogą się znajdować w dokładnie w takim samym momencie, jak my teraz i chcieć porozmawiać o czymś ważnym dla nich - mówi Paweł Drzewiecki.

Myślenie o przygotowaniu tego przedstawienia pojawiła się w okresie głębokiej izolacji, kiedy nie wiadomo było, czy możliwe będzie spotkanie aktorów. Praca poprzez Skype wydawała się jedyną możliwą drogą do realizacji tego pomysłu.

- Wymyśliłem sobie formułę teatru internetowego. To nie jest czytanie performatywne, my naprawdę wchodzimy w te role i tworzymy widowisko, które zakłada, że czwórka aktorów spotyka się na jakimś komunikatorze internetowym typu Zoom czy Skype i opowiada sobie te historie nawzajem. Każdy ma tam swoją przestrzeń, nie ma kadrów, gdzie aktorzy są razem. Będą też kadry, gdzie będzie widać wszystkich czworo, każdy przy swoim stanowisku. Plus przebitki zewnętrzne. I są też jeszcze nagrane reakcje postaci, o których mowa - opowiada reżyser.