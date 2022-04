Jacenty Dędek: Portret prowincji. W więzieniu najgorsza jest tęsknota. Zobaczcie zdjęcia

"Dużo osób stąd wyjeżdża, bardzo dużo... Jak ktoś ma okazję i ucieknie, to już nie wraca (...) Nie ma szans, żeby wrócili, bo tu nie ma życia. Powiem tak - tu każdy żyje z dnia na dzień, tu nie ma ani przyszłości, ani niczego. Głównie chodzi o pracę, ale nie tylko. Jest bezprawie. Kilkudziesięciu mieszkańców tego miasteczka przebywało w zakładach karnych. I wszystko młodzi ludzie... Policjanci prowokują, nie wiem dlaczego. Jak młody człowiek wyjdzie z aresztu śledczego, policja chce go wcisnąć z powrotem. Obawiam się nowego wyroku”, mówi 25-letni Kamil, który za kratkami spędził w sumie pięć lat i cztery miesiące. „Najgorsza w zakładzie karnym jest tęsknota, smutek... Za tym, żeby iść na spacer (...) Tęskniłem za światem, za przyrodą. Bywały dni, że się rozmawiało normalnie i to były szczere rozmowy. Odkryłem tam swój talent w malowaniu. Maluję kartki, koszulki, portrety”.