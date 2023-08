Jakub Orłów, biegacz z Tychów, w tydzień pokona ponad pół tysiąca kilometrów, by wesprzeć 4-letniego Krystiana Pudełko

Po poważnym zabiegu usunięcia nowotworu złośliwego mózgu Krystian Pudełko jest obecnie poddany długoterminowej chemioterapii, niezbędnej, by wrócił do pełnego zdrowia. Jego leczenie wymaga dużych nakładów finansowych. Jakub Orłów, ultramaratończyk z Tychów, w sobotę, 19 sierpnia br. rozpocznie ponad 500 km bieg po najdłuższym, znakowanym szlaku górskim w Polsce, aby uzbierać fundusze na leczenie 4-lenitego chłopczyka.

Wszystko zaczęło się 13 lipca 2022 roku, kiedy bawiąc się z bratem Krystian uderzył się w głowę i zaczął wymiotować. Pojechaliśmy do szpitala, w pierwszej kolejności do Lubaczowa skąd odesłano nas do Przemyśla. W Przemyślu spędziliśmy dwa dni i odesłano nas do domu. Na następny dzień Krystian znowu zaczął wymiotować. Z powrotem znaleźliśmy się w Przemyślu, gdzie tym razem zrobiono Krystianowi tomografię głowy. Po godzinie już wiedzieliśmy, że Krystian ma w mózgu bardzo dużego guza. Przetransportowano nas karetką do Krakowa do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego. Tam został wykonany rezonans. Okazało się, że Krystian ma guza w czwartej komorze mózgu - o wymiarach 5 cm x 3 cm x 5 cm - przekazują Magda i Grzegorz Pudełko, rodzice Krystiana.