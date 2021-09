Jan Kanty Pawluśkiewicz w Tychach. Żel-art w Miejskiej Galerii Sztuki w Tychach. Zobaczcie zdjęcia

Wiele jest obrzydliwości i plugastwa na świecie. (...) Ale ze wszystkich - rzeczą najplugawszą, najhaniebniejszą i najgłupszą jest tak zwana sztuka. (...) To jest najniewdzięczniejsza obraza Boska i chamskie pośmiewisko z matki Natury. To jest to najgorsze, co człowiek może zrobić światu.

Bierze taki i zbija cztery wstrętne deseczki, rozciąga na tym jakąś szmatę, a potem łapie za pędzel ze szczeciny knura, i paskudzi na tej szmacie rozciągniętej, macza ten pędzel w jakichś podejrzanych świństwach i chlapie, chlapie, chlapie, aż całą szmatę zachlapie. A jak już całość zachlapie, to wiesza na ścianie i zwołuje innych kretynów - no to przyłażą i się gapią, i udają, że tam widzą piękny kwiat albo potężną wieżę, albo gołą babę. A kwiat jest w ogrodzie, wieża jest na rynku, a baba jeszcze gdzie indziej - a tam jest tylko ta płaska zachlapana szmata.

A ci durnie wytrzeszczają gały i żaden się nie przyzna, że widzi tylko szmatę zasmarowaną. I tak stoją i kretynieją coraz bardziej - na obrazę Boską, na urągowisko i to jest ta cała "sztuka", ta sztuczka plugawa

- to fragmenty tekstu pt. "Kilka uwag o tzw. sztuce" Bronisława Maja, który napisał to ponad 20 lat temu na prośbę Jana Kantego Pawluśkiewicza. Zamówienie było na dwa śmieszne teksty. I tak powstał wspomniany "Kilka uwag o tzw. sztuce" oraz "Kilka uwag o sztuce".