Jarosław Kret w Tychach. Nie chciał być pogodynką. Dlaczego zmienił zdanie?

- Zaproponowali mi prowadzenie podróżniczej prognozy pogody. Nie zgodziłem się. Na schodach spotkałem koleżankę, której powiedziałem, że odrzuciłem tę propozycję, bo jadę na Madagaskar i napiszę o nim książkę. Nazwała mnie idiotą i spytała: kto to kupi? Uważała, że powinienem zostać prezenterem pogody, by stać się rozpoznawalnym, bo tylko wtedy kogoś mogę zainteresować swoimi książkami podróżniczymi. Nazajutrz, kiedy zadzwonili, by sprawdzić, czy zmieniłem zdanie, powiedziałem: tak - opowiadał Jarosław Kret, październikowy gość cyklu "Tury kultury"MBP w Tychach.

Postawił jednak warunki. Po pierwsze - że nikt nie będzie mu mówił, jak ma mówić, bo jest filologiem i na języku polskim się zna, po drugie - nikt nie będzie mu się wtrącał do stroju, który będzie luźny, bo nie wyobraża sobie występowania w krawacie wieczorową porą, kiedy ludzie odpoczywają po ciężkim dniu. Nie chciał się im kojarzyć z urzędnikiem urzędu skarbowego.

Warunek trzeci: nie stanie przed kamerą, dopóki ktoś go nie przeszkoli z podstaw meteorologii.

Na wszystko telewizja przystała, łącznie ze szkoleniem.