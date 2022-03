Julien Secher, uczestnik drugiej edycji programu Masterchef gotował w tyskiej Hucie Paprockiej

Uczestnicy pokazu mieli możliwość spróbowania pysznych potraw: przekąsek, dania głównego oraz deseru przygotowanych przez znakomitego francuskiego kucharza Juliena Sechera.

Przypomnijmy: Juliena Sechera był uczestnikiem drugiej edycji Masterchefa w najlepszej 40-tce. Julien gotuje od trzeciego roku życia. Jak znalazł się w Polsce? Kiedy przyjechał do Krakowa odwiedzić kolegę, poznał tam swoją partnerkę. -Julien uważa, że jest jak kartofle, ponieważ można je połączyć z wieloma potrawami i on taki jest, potrafi się dostosować do okoliczności i sytuacji mających wpływ na dalszy rozwój sytuacji. Jego ulubionym kucharzem jest Paul Bocuse. Nie jest za dobry w ciastach – czytamy na stronie masterchef.tvn.pl.

Co przygotował kucharz?

Oczywiście kartofla zabraknąć nie mogło, zapiekana ziemniaczana podawana do kaczki z pysznym sosem serowo-pomarańczowym zachwyciła uczestników pokazu. Niezwykle oryginalny okazał się również deser. Gotowana gruszka wyśmienicie komponowała się ze słonym karmelem przygotowanym na bazie serków topionych Złoty Ementaler.