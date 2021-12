Kamila Misztal, miłośniczka piękna i igieł: o biznesowych twarzach

Nim trafisz do chirurga

Za pięknem stoi oczywiście również pewność siebie i odwaga. Jak ją zatrzymać? - Kosmetologia estetyczna jest tworzona po to, aby zapobiegać procesom starzenia. Jestem w stanie pomóc, kiedy ubytki są jeszcze na poziomie milimetrów. Kiedy proces starzenia jest rozległy już na centymetry, wtedy odsyłam do chirurga plastyka – wyjaśnia specjalistka. Najskuteczniejszą metodą w walce z procesem starzenia jest botoks. Jak się okazuje gdybyśmy robili sobie botoks, zanim pojawią się zmarszczki, to byśmy ich nigdy nie mieli. Botoks dla wielu starszych klientów to często wciąż nieznane. - Jesteś taka młoda i robisz sobie botoks? To co będziesz robił za 15 lat? A ja odpowiadam . . . też botoks. Zabieg ten na tyle dobrze zatrzymuje proces starzenia, że nawet jeśli z jakichś powodów zaprzestaniemy go robić, to zawsze będziemy bogaci o czas, kiedy go robiliśmy. W jakim wieku więc zacząć? - Są osoby, które mają 50 lat, nigdy nie robiły botoksu i mają totalnie gładkie twarze i są osoby w wieku 26 lat z tak mocną mimiką, że powinny już zacząć – wyjaśnia Kamila Misztal. I choć sztywne ramy wiekowe tu nie obowiązują, warto pamiętać o prozdrowotnym działaniu botoksu, który rewitalizuje, rozluźnia, ale też napina naszą skórę, a nawet pomaga w walce z migrenowymi bólami głowy.