Kibice drwią z trenera Paulo Sousa - zobacz MEMY. Reprezentacja Polski straciła rozstawienie w barażach

Polska straciła rozstawienie w barażach. Kibice drwią z selekcjonera. Memy z Paulo Sousy

Przed ostatnią serią spotkań eliminacyjnych Polska miała ponad 90 procent szans, by być zespołem rozstawionym w barażach o awans do finałów MŚ 2022. By w półfinale zagrać u siebie z teoretycznie słabszym przeciwnikiem wystarczyło nam zremisować w Warszawie z nie grającymi już o nic Węgrami. Niestety Paulo Sousa postanowił oszczędzać w tym niezwykle istotnym dla nas spotkaniu naszych najlepszych zawodników. Robert Lewandowski i Kamil Glik znaleźli się poza kadrą meczową, a Piotr Zieliński rozpoczął spotkanie na ławce rezerwowych.

ZOBACZCIE MEMY Z PAULO SOUSĄ. KIBICE DRWIĄ Z PORTUGALCZYKA