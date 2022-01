Kierowcy z Tychów, jutro trzeba będzie skrobać szyby! Ile będzie stopni w nocy z soboty na niedzielę?

Przekonaj się, czy na jutro meteorolodzy przewidują w Tychach zamarznięte szyby w samochodach. Żeby ułatwić ci to zadanie, sprawdziliśmy prognozę pogody na najbliższą noc. Prognoza przewiduje, że nocą z soboty na niedzielę termometry pokażą -5°C.Wilgotność powietrza w Tychach ma wynieść 93%, z kolei prawdopodobieństwo opadów śniegu - 10%. Siła wiatru określana jest na 8 km/h. Taka konfiguracja warunków sprawia, że prawie na pewno w Tychach będziemy mieć oblodzenia w nocy z soboty na niedzielę.

Kierowców w Tychach czeka skrobanie szyb w niedzielę ranoWstań jutro kilka minut wcześniej, żeby zdążyć przygotować samochód do jazdy. Będzie trzeba skrobać szyby. Może zająć ci to trochę czasu, uważaj, by sie nie przeziębić. Mata termiczna lub koc założona na przednią szybę mogą uratować Twój poranek. Może jeszcze zdążysz?

Prognoza pogody na najbliższą noc w Tychach Oto prognoza pogody na noc z soboty na niedzielę w Tychach: Temperatura: -5°C.

Wilgotność powietrza: 93%

Wiatr: 8 km/h

Kierunek wiatru: południowo-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów śniegu: 10%. Pogoda w Tychach w nocy z niedzieli na poniedziałek: Temperatura: 0°C.

Wilgotność powietrza: 86%

Wiatr: 28 km/h

Kierunek wiatru: zachodnio-południowy.

Prawdopodobieństwo opadów śniegu: 70%.

Pogoda w Tychach w nocy z poniedziałku na wtorek: Temperatura: -2°C.

Wilgotność powietrza: 79%

Wiatr: 26 km/h

Kierunek wiatru: północno-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów : 20%.

