Kobieta i życie z Kamillą Baar w Teatrze Małym w Tychach. Inauguracja nowego sezonu 2022/2023

- W tym sezonie kulturalnym finiszujemy z relacją kobieta-mężczyzna - mówi Paweł Drzewiecki, dyrektor Teatru Małego w Tychach, który w 2019 roku objął ster tego teatru z pomysłem na tematyczne ujęcie poszczególnych sezonów. Pierwszy miał dotyczyć relacji aktor-widz, drugi - Bóg-człowiek, trzeci - kobieta-mężczyzna, czwarty - rodzice-dziecko. Pandemia zburzyła te plany, wymusiła przesunięcia i doprowadziła do realizacji założeń nie w ramach sezonu, ale roku kalendarzowego. I jesienią 2022 r. kończona jest wspomniana tematyka relacji kobieta-mężczyzna.

W ten nurt wpisuje się wybrany na inaugurację sezonu 2022/2023 spektakl pt. "Kobieta i życie" w oparciu o tekst Maliny Prześlugi.

- Sztuka ta diagnozuje sytuację kobiety w Polsce, pokazuje mechanizmy, jakich doświadcza od zawsze. W centrum jest kobieta, ale i mężczyzna. Widzimy m.in. stereotypy czy presję grupy w różnych kontekstach: dojrzewania, seksualności, inicjacji... Kamilla Baar w filmiku zapowiadającym ten spektakl mówi o tym, że jest to przedstawienie dla każdej kobiety. Ja mam zamiar nagrać swój własny, w którym powiedziałbym, że jest to spektakl dla każdego mężczyzny, by lepiej zrozumiał kobietę, ale i samego siebie - mówi dyrektor Paweł Drzewiecki, dodając, że zauważa problem, jaki mają w dzisiejszym świecie mężczyźni ze zdefiniowaniem siebie. Wychodzi na to, że kobiety potrafią o siebie zawalczyć na tym gruncie, mężczyźni - nie.