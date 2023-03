Koleje Śląskie wprowadzą zmiany. Przejazd jednego przystanku kolejowego w Tychach za złotówkę od 1 kwietnia!

O programie „metro” Koleje Śląskie poinformowały 22 marca na specjalnie zwołanym śniadaniu prasowym. Przekazały wtedy także informacje o planowanym zakupie nowego taboru. Według rzeczników wiele zmian w ostatnim czasie zostało wprowadzone na wniosek pasażerów. Rzecznicy Kolei Śląskich proszą, aby zgłaszać linie, gdzie jest konieczność zwiększenia przejazdów.

— Prosimy o zbiorowe wnioski, gdzie jest potrzebna kolej. Drodzy pasażerowie pokazujcie nam, gdzie mamy jeździć. Jeśli pod wnioskiem podpisze się wiele osób, na pewno go rozważymy. Tak było na przykład z połączeniem do Bohumina. Pierwszy wyjazd do tej czeskiej miejscowości będzie już w czerwcu. Zakładamy, że w grudniu połączenia będą już regularne – mówi rzecznik Kolei Śląskich Maciej Zaremba.