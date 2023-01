Koncert galowy XXXII Tyskich Wieczorów Kolędowych w kościele św. Marii Magdaleny

Po raz drugi był to konkurs dwuetapowy. W pierwszym jury pod przewodnictwem ks. prof. Antoniego Reginka oceniało nagrania i wyłaniało uczestników drugiego etapu. W tym roku wybrało siedem zespołów, którzy 14 stycznia przyjechali na przesłuchania do tyskiej szkoły muzycznej. Z tego grona wybrano zwycięzców.

Laureaci XXXII Tyskich Wieczorów Kolędowych

W czym tkwi fenomen kolędy?

Chórzyści dają najcenniejszy dar - swój czas

- Chciałbym pogratulować ducha współpracy, który charakteryzuje to miejsce. Od 32 lat, dzięki współpracy różnych podmiotów życia społecznego mogą się odbywać Tyskie Wieczory Kolędowe. Gratuluję tej współpracy i tego wspaniałego dzieła -powiedział abp Wiktor Skworc, metropolita katowicki, pod którego patronatem Tyskie Wieczory Kolędowe się odbywają, a zwróciwszy się do chórzystów, dodał: My otrzymaliśmy dziś w darze od was ten dar muzyczny, efekt finalny, owoc waszej pracy, ale za tym efektem finalnym - pięknym i wzruszającym - kryją się praca, ćwiczenia, próby, spotkania. Drodzy chórzyści, dajecie tej sprawie chóralnego śpiewu najcenniejszy dar - swój czas. Dziś dość powszechną chorobą jest mówienie "nie mam czasu", wy macie czas i za wyrażam wam ogromne uznanie. I przypominam powiedzenie bł. Stefana Wyszyńskiego, który mówił, że ten, kto daje czas, ten daje miłość.