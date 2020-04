Koncert organowy prof. Juliana Gembalskiego w bł. Karolinie w Tychach

Koncert organowy prof. Juliana Gembalskiego w kościele bł. Karoliny w Tychach otwiera cykl "Spotkania karolińskie", które odbywać się będą co niedzielę o 18.15, oczywiście, do oglądania w internecie.

- Będą to koncerty, rozmowy, konferencje... - zapowiada ks. prałat Józef Szklorz, proboszcz parafii bł. Karoliny.

Nie ma na razie zgody na obecność publiczności podczas tych spotkań, ale wszystkie będą transmitowane na TV Karolina.

W okresie pandemii, podczas której zachęca się ludzi do pozostania w domu, parafia bł. Karoliny nigdy nie ograniczająca się tylko do mszy i nabożeństw, stara się w internecie prowadzić swoją działalność. A ta to także m.in. koncerty i spotkania z ciekawymi ludźmi.

Od samego początku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego, a potem epidemii, parafia bł. Karoliny intensywnie pracowała nad doskonaleniem transmisji swoich mszy. W tej chwili jakość transmisji osiągnęła już taki poziom, że można wrócić także do działalności kulturalnej parafii.

W niedzielę, 26 grudnia, o 18.15 - inauguracja "Spotkań karolińskich". Przy organach zasiądzie prof. Julian Gembalski.