Koncert wielkanocny w kościele bł. Karoliny w Tychach. Przy organach - prof. Julian Gembalski. Zobacz zdjęcia

- Niech to będzie radosne spotkanie z Chrystusem zmartwychwstałym, który w innej formie chce nam powiedzieć "Pokój Tobie" - powiedział ks. prałat Józef Szklorz, proboszcz parafii bł. Karoliny w Tychach, pomysłodawca cyklu "Spotkania karolińskie".

- Znakomita inicjatywa - pochwalił prof. Julian Gembalski i dodał: Mamy bardzo trudny czas, ale ducha nie możemy zgasić. Musimy żyć radością tego wszystkiego, co jest wokół nas, a tego dobra jest tak dużo, że musimy iść do przodu i cieszyć się, także tym, że możemy się spotykać choćby na odległość. Ten koncert otwiera całą serię znakomicie pomyślaną, by jednak partycypować w wydarzeniach kulturalnych.

Tak rozpoczęło się to pierwsze spotkanie z cyklu "Spotkania karolińskie" - koncert wielkanocny. W programie były m.in. utwory staropolskie (z XVI w., a nawet średniowieczne), improwizacja romantyczna na temat utworu "Chrystus zmartwychwstan jest". Była też prapremiera dwóch preludiów chorałowych prof. Gembalskiego, z ok. 40 napisanych podczas pandemii. Wszystko zakończyło się wspaniałym, porywającym "Oratorium"Haendla z 1741 r. (w 2021 r. będą 380. urodziny tego zachwycającego utworu), który jest - jak powiedział profesor - wybuchem radości.