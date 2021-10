Koniec świata? Mikołowsko-Tyski Kongres Kobiet. Zobaczcie zdjęcia

Mamy kilogram betonu na każdy metr kwadratowy, a plastiku dwa razy więcej niż zwierząt! Budynki przeważają liczebnie nad drzewami. Zmiany klimatyczne? To się dopiero zaczyna i nie to jest w tej chwili tym, co nas najbardziej zabija. Na pierwszym miejscu jest nadmierna eksploatacja przyrody (wyręb lasu, polowania, połowy...), na drugim - rolnictwo z jego sztucznymi nawozami i m.in. hodowla zwierząt (67 proc. istnień na ziemi to krowy, świnie, kury...; ludzi jest 30 proc., a tylko 3 proc. to dzikie kręgowce!) I dopiero potem są zmiany klimatu, które dopiero się zaczynają