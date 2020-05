Koniec utrudnień na DK 1 w Tychach. Wiadukt naprawiony

Problemem był nasyp w części dojazdowej do wiaduktu. Był z nim problem od początku. Z tego właśnie powodu zjazd z wiaduktu do miasta był otwarty dwa miesiące później niż cała inwestycja.

Prace były prowadzone na dwóch łącznicach: zjazdowej z Katowic na Tychy oraz wyjazdowej z centrum miasta na Bielsko-Białą, a także na fragmentach głównej trasy DK1. Nie był to duży zakres prac, niemniej jednak wymagał ingerencji w konstrukcję drogi. Jej warstwy zostały przebudowane i dopiero wówczas ułożono nawierzchnię asfaltową.

Nasyp wymagał dodatkowych prac.

- Aby zapobiec przemieszczaniu się gruntów pod nasypem, zbudowano specjalną palisadę, która miała wzmocnić podłoże. Od tego momentu obiekt pozostawał pod kontrolą geodezyjną - czytamy w komunikacie rzecznika UM Tychy, Ewy Grudniok.

- Choć w wyniku pomiarów oraz badań właściwości fizykochemicznych nie stwierdzono ponadnormatywnych osiadań nasypów, to jednak na przełomie 2015 i 2016 roku zaobserwowano niewielkie deformacje warstw konstrukcyjnych nasypu – tłumaczy Arkadiusz Bąk, zastępca dyrektora MZUiM ds. realizacji inwestycji. - To efekt tzw. puchnięcia części rdzenia nasypu, skutkiem czego doszło do powstania nierówności na drodze.

Owo "puchnięcie nasypu", jak wyjaśnia Agnieszka Kijas z MZUiM, zostało spowodowane ukrytą wadą w materiale użytym do wykonania nasypu.

Puchnięcie nasypu deformowało drogę. Powstające nierówności niwelowano frezowaniem.