Konkurs na Zieloną Oś w Tychach. Prawie 3 ha czekają na pomysły architektów

Planując zieloną oś Hanna i Kazimierz Wejchertowie sięgali do klasycznych rozwiązań urbanistycznych. Ich bliski współpracownik, nieżyjący już architekt Andrzej Czyżewski powiedział nam kiedyś: "Założenia takie jak aleja, oś, niekoniecznie zielona, należą od zawsze do elementarza kompozycji urbanistycznej. Tak samo jak plac, rynek czy ulica. Przykładów na oś jest mnóstwo: Pola Elizejskie w Paryżu. Wersal, Aleje Ujazdowskie w Warszawie, Oś Saska, i wiele innych podobnych rozwiązań. Dlaczego w Tychach? Wynikło to z racjonalnej analizy terenu budowy miasta. Miało to być połączenie zieloną aleją terenów swobodnego parku ze stawami na północy z kompleksem leśnym i Jeziorem Paprocańskim na południu".

Realizacja Zielonej Osi została rozpoczęta i doprowadzona do wykopu kolejowego. To ta reprezentacyjna aleja parkowa pomiędzy Żyrafą a Skrzydłami Niepodległości, a potem szpalery starannie dobranych drzew wzdłuż ul. Darwina.