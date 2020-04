Koronawirus: Fabryka FCA w Tychach zamknięta do 26 kwietnia 2020 r.

Mija miesiąc od zamknięcia fabryki FCA w Tychach z powodu epidemii koronawirusa. Przerwa w produkcji ma potrwać do 26 kwietnia 2020 r. To już trzeci termin. Początkowo mówiono o przerwie do 27 marca, potem do 10 kwietnia, teraz - do 26 kwietnia.

Co z 2,2-tysięczną załogą tyskiej fabryki FCA?

Jak nas poinformowała Wanda Stróżyk, szefowa Solidarności, od 23 do 27 marca pracownicy przebywali na urlopie wziętym z przerwy wakacyjnej. Tradycją tyskiego zakładu Fiata, a teraz FCA jest bowiem trzytygodniowa przerwa wakacyjna. W związku z aktualną sytuacją, postanowiono już teraz wykorzystać jeden tydzień z tej przerwy, a na lato zostawić dwa.

Wcześniej i teraz pracownicy mają płacone postojowe.

Beata Dziekanowska, rzecznik FCA, uściśliła, że na tzw. przestoju ekonomicznym przebywa ok. 2 tys. pracowników.

- Natomiast ok 200 pracowników ma zmniejszony wymiar czasu pracy o 20 proc. (o tyle też mniej pracują) - mówi Beata Dziekanowska.