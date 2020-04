Koronawirus: Foliowe rękawiczki na trawnikach. Zaśmiecone miasta. Zobaczcie zdjęcia

Koronawirus: Foliowe rękawiczki na trawnikach. Zaśmiecone miasta. Nowy problem związany z epidemią koronawirusa.

1 stycznia 2020 r. minęły dokładnie dwa lata, jak na mocy ustawy skończyły się w sklepach darmowe foliówki. Za każdą trzeba zapłacić. - Doliczyć płatną reklamówkę? - pyta za każdym razem kasjerka.

Klient najczęściej dziękuje, wyciągając torbę zakupową z tkaniny.

Tyszanie mieli już wtedy za sobą ponad 10 lat funkcjonowania uchwały zakazującej używania foliowych reklamówek (uchwała została wprowadzona w listopadzie 2007 r.).

Tychy, które wcześniej tonęły w foliowych reklamówkach, zaczęły się powoli oczyszczać. W końcu prawie całkowicie zniknęły widoki foliówek okręconych na gałęziach lub wplątanych w żywopłoty.

Epidemia koronawirusa spowodowała, że w wielu sklepach pojawiły się jednorazowe rękawice foliowe, które należy wrzucić do kosza przed wyjściem.Niestety, nie wszyscy dbają, by zostały one w sklepie. Wrzucone do kosza na zewnątrz są z nich z łatwością wymiecione przez wiatr i puszczone w miasto.