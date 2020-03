Koronawirus: Jak tyszanie spędzają czas w domu?

Kosmetyczka prowadząca własny gabinet kosmetyczny (zamknięty do odwołania): Dzień podobny do drugiego. W tej chwili oglądam filmy na Netflixie, o królowej angielskiej, o Windsorach, poza tym nadrabiam zaległości w prasowaniu, robię porządki w komputerze, segreguję zdjęcia... Przy tej okazji wysyłam kuzynkom zdjęcia z dzieciństwa, o których dawno zapomniały. Bardzo fajnie jest wieczorem, kiedy całą rodziną siadamy do różnych gier. Gramy np. w Milionerów, w planszówki, kości, karty. Mąż jest oddelegowany do robienia zakupów. Wychodzi w maseczce na twarzy i w rękawiczkach. Spacery tylko we własnym ogrodzie. Dobry czas na bycie ze sobą. Oczywiście, izolacja doskwiera. Chciałoby się gdzieś wyjechać, zmienić miejsce, ale trudno. Nie martwię się też za bardzo stratami w działalności, bo najważniejsze jest zdrowie. Teraz widzę, że Tychy oferują jakąś pomoc przedsiębiorcom, więc nie będzie źle. Ja wychodzę z założenia, że mogę być stratna, byle zdrowa. I żeby moi najbliżsi przeszli ten czas w zdrowiu.

Bibliotekarka:

Normalnie pracuję, tyle że bez kontaktu z czytelnikami. Pracy dużo. Segregujemy karty, oprawiamy nowości lub odnawiamy zniszczone okładki, selekcjonujemy czasopisma, opisujemy. Myślę o lekcjach bibliotecznych, gromadzę pomysły, przygotowujemy się do powrotu do normalnego życia.

Nauczycielka:

Mam mniej czasu niż miałam. Pierwsze dni po zamknięciu szkoły to było bardzo intensywne szkolenie się on line, szukanie pomysłów, samorozwój, przygotowania do zdalnego nauczania. Dla mnie to nic nowego. Od roku mam z tym kontakt. Jestem więc w stałym kontakcie z moim uczniami, z maturzystami. Nie zasypałam ich zadaniami. To były raczej propozycje - żeby zrobili coś dla siebie, dla swojego rozwoju. Chodzi mi o to, by zobaczyli coś więcej, będąc jednocześnie w zamknięciu.

Z maturzystami słyszymy się poprzez odpowiednie platformy i rozmawiamy na różne tematy. Jednym z nich były wartości na podstawie fragmentu barokowego pisarza, Sępa Szarzyńskiego. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że to dobry temat na dziś. Tak samo jak temat o zagrożeniach dla języka.

W wolnym czasie staram się wyjść do ogródka obejrzeć wiosnę. Poza tym staram się dobrze odżywiać. kłaść spać przed północą, żeby mieć siły.