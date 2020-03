Koronawirus: Msza św. w internecie. Transmisja na żywo z kościoła bł. Karoliny w Tychach

W parafii bł. Karoliny w Tychach na ogół pełny parking podczas mszy o godz. 10.30 w niedzielę, 15 marca, był pusty, nie licząc kilku samochodów.

W kościele niespełna 20 osób.

Na koniec ks. prałat Józef Szklorz mówił m.in. o odwołanych dorocznych dniach skupienia w Częstochowie, Gorzkich Żalach i Drogach Krzyżowych.

- Choć wszystkie rekolekcje odwołane, to jednak to wszystko, co się dzieje w tej chwili jest dla nas czasem szczególnych rekolekcji, których nie zapomnimy do końca życia. Warto się w tym czasie zastanowić, co Bóg nam chce powiedzieć przez tę epidemię. Zachęcam do głębokiej refleksji - powiedział ks. Szklorz.

Msza o dwunastej transmitowana była przez internet. Obejrzało ją około 700 osób.

Msza św. w kościele bł. Karoliny w Tychach

Przez internet transmitowany będzie też różaniec codziennie o 20.30. W przyszłą niedzielę o dwunastej znów będzie można w bł. Karolinie w Tychach uczestniczyć we mszy poprzez internet.