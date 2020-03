Koronawirus w Cieszynie i Tychach. Dwa nowe przypadki zakażenia w woj. śląskim

Koronawirus w Tychach

Ministerstwo Zdrowia 16 marca przed godziną 9.00 poinformowało o 25 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. Dwa przypadki dotyczą województwa śląskiego, a dokładnie Tychów oraz Cieszyna. Próbki z pozytywnym wynikiem badań pochodzą z nocy.

Na oddziale zakaźnym szpitala w Tychach hospitalizowany jest mężczyzna w sile wieku, który przyjechał z Ukrainy. To obywatel Ukrainy. Do szpitala trafił 15 marca. Pobrane od niego próbki okazały się dodatnie. Służby sanitarne ustalają teraz wszystkie osoby, z którymi mężczyzna miał kontakt. Zostaną one poddane kwarantannie oraz będą przebadane. Objęte one zostaną kwarantanną domową.