Koronawirus: w szpitalu w Tychach zmarł pacjent z Bestwiny. 8 kolejnych zakażeń w woj. śląskim

Po godz. 20 Ministerstwo Zdrowia na Twitterze potwierdziło kolejne przypadki zarażenia koronawirusem w naszym kraju. U 91 osób testy laboratoryjne dały wynik pozytywny na obecność COVID-19.

- Jednocześnie z przykrością informujemy o śmierci dwóch kolejnych osób zakażonych koronawirusem. Są to: 72-letni mężczyzna ze szpitala w Tychach i 89- letni mężczyzna ze szpitala w Myślenicach. Obaj mieli współistniejące choroby - możemy przeczytać w oficjalnym komunikacie. To już piąta ofiara w naszym województwie.

- Powikłania spowodowane koronawirusem były przyczyną śmierci 72-letniego mieszkańca gminy Bestwina. Mężczyzna miał kontakt z osobą z najbliższego otoczenia, która wróciła z zagranicy. Przebywał na kwarantannie domowej, a gdy nagle pogorszył się jego stan, został przetransportowany do szpitala zakaźnego w Tychach. Tam zmarł z powodu zatrzymania krążenia. Jak ocenił szpitalny zespół do spraw zgonu złożony z lekarzy - specjalistów tyskiej placówki, do zatrzymania krążenia przyczynił się Covid-19 - informuje Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.