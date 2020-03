Koronawirus: W szpitalu wojewódzkim w Tychach przebywa 20 pacjentów

Są także darczyńcy oferujący wsparcie finansowe.

- Szpital podzielony został na strefy. W każdej z nich określono jacy pracownicy mogą przebywać mogą przebywać y i ustalono zasady przemieszczania się pomiędzy strefami. Uzupełniane są i dostosowywane procedury medyczne pod kątem działalności szpitala jako placówki o profilu zakaźnym. Trwa budowa śluz na oddziałach, czyli miejsca do dezynfekcji - mówi rzecznik Małgorzata Jędrzejczyk.

Przed odziałem zakaźnym stanęły namioty, gdzie odbywa się wstępna ocena stanu zdrowia pacjentów.

W chwili zamknięcia szpitala (po decyzji o przekształceniu go w szpital zakaźny) na oddziałach przebywało 171 pacjentów. Do wtorku, 17 marca, po południu zakończono leczenie 33 pacjentów, 87 zostało skierowanych do leczenia ambulatoryjnego, a 51 osób przeniesiono na dalsze leczenie do innych szpitali. Przyjęły ich: Szpital Miejski w Tychach i Hospicjum św. Kaliksta w Tychach oraz szpital w Rudzie Śląskiej, Mikołowie, Siemianowicach Śląskich, Pszczynie, Bielsku Białej, Katowicach, Orzeszu Mikołowie, Oświęcimiu, Chorzowie, Zabrzu.