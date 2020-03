Koronawirus w Tychach: Oświadczenie prezydenta

"Z podobnym zaleceniem zwracam się do wszystkich organizatorów, stowarzyszeń i grup działających na rzecz seniorów w naszym mieście. Seniorzy to grupa o podwyższonym ryzyku zachorowania, dlatego zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, apeluję o powstrzymanie się od grupowych spotkań", czytamy w oświadczeniu prezydenta.

Do odwołania zamknięte są: Park Wodny Tychy, basen miejski, Stadion Zimowy, Miejska Biblioteka Publiczna i jej filie (będzie czynny tylko książkomat). Planowane wydarzenia i spektakle odwołuje także Teatr Mały w Tychach, Pasaż Kultury Andromeda, Galeria Obok, Muzeum Miejskie, Miejskie Centrum Kultury oraz Młodzieżowe Domy Kultury nr 1 i nr 2. Miejskie Schronisko dla Zwierząt wprowadziło zakaz odwiedzin - do odwołania.

Szpital Wojewódzki w Tychach, Szpital Miejski oraz Hospicjum św. Kaliksta wprowadzają zakaz odwiedzin rodzin u pacjentów – do odwołania. Szpital Miejski zachęca by ograniczyć korzystanie z poradni - porady medyczne mogą być udzielane mailowo i telefonicznie, by zminimalizować konieczność bezpośredniego kontaktu.

"Apeluję, by ograniczyć kontakt z punktami POZ do niezbędnego minimum, tak by mogli z nich skorzystać najbardziej potrzebujący pomocy", czytamy w oświadczeniu. "Specjalne zasady obowiązywać będą także w Urzędzie Miasta Tychy oraz jednostkach funkcjonujących na terenie miasta m.in. PUP, TZUK, MZUiM, MOPS, PSON. Zachęcam, by sprawy załatwiać drogą elektroniczną, bądź jeśli nie jest to pilne w późniejszym terminie".

W oświadczeniu czytamy także:

Zwracam się także z apelem do jednostek i placówek, którymi nie zarządza miasto m.in. prywatnych szkół, przedszkoli czy żłobków o zawieszenie działalności lub jej ograniczenie. Pracodawców proszę o wprowadzenia kwarantanny w przypadku pracowników powracających ze stref objętych ryzykiem zakażenia. Czyli: Chiny, Korea Płd., Włochy, Iran, Francja, Niemcy, Japonia.