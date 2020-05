Koronawirus w woj. śląskim. W niedzielę 92 nowe przypadki. Kolejna osoba zmarła

W województwie śląskim 27 kolejnych osób wyzdrowiało.

- Tylko jedna z nich wymagała leczenia szpitalnego, pozostali w dobrym stanie dochodzili do zdrowia w swoich domach pod nadzorem sanepidu. Najstarszy wyleczony ma 76 lat – to mieszkanka Bielska-Białej, najmłodszy ma 5 lat – to mały mieszkaniec Rudy Śląskiej. Łącznie w województwie śląskim wyzdrowiało już 1088 osób - informuje Śląski Urząd Wojewódzki.