Koronawirus. Wstrząsająca opinia tyskiego lekarza! Nawet jak nie było pandemii, to brakowało już wielu rzeczy...

- To będzie test systemu opieki medycznej, którego ten kraj za nic w świecie nie zda. Nawet jak nie było pandemii to brakowało już wielu rzeczy, w tym wolnych miejsc z respiratorami. To był problem przed koronawirusem, ale kogo to interesowało. Słyszeliście wcześniej o tym, że ludzie umierają bo brakuje sprzętu, personelu itd ? A umierali - te wstrząsające słowa można przeczytać na profilu lekarza z Tychów dr Dawida Ciemięgi, który zasłynął w walce z ruchami antyszczepionkowymi.

Teraz pisze o koronawirusie. Warto wczytać się w jego słowa: - Teraz się dopiero okaże, jak kończy się pompowanie pieniędzy we wszystko, co ludziom najmniej potrzebne, w propagandę, Rydzyka, kościoły, F16, pomniki, świątynie, luksusy, a nie zabezpiecza się należycie obywateli i realnych potrzeb. Wiele z tych potrzeb od lat zabezpieczał Owsiak, tylko dzięki sprzętom od Owsiaka, wiele wcześniaków żyje. Facet uratował setki dzieci, a władza na niego pluje. Proszę Państwa, proszę śledzić komunikaty Główny Inspektorat Sanitarny, doktor Pinkas ciężko pracuje, to jest bardzo rzetelny facet, którego znam osobiście. Wielu lekarzy narażać będzie dla was swoje życie, zdrowie i swoje rodziny. Ci którzy na nas pluli, donosili, wyzywali od morderców, teraz zobaczą kto ratuje zdrowie i życie ludzi w prawdziwym świecie, nie na FB. To nie znachorzy będą się narażać, oni pouciekają, zostaną lekarze, pielęgniarki, ratownicy, diagności, panie w rejestracji, wszyscy pracownicy placówek medycznych. Świat walczy z pandemią, zamykane są placówki w przestrzeni publicznej, a w Polsce ? Setki ludzi się gromadzi w kościołach, co jest zaprzeczeniem wszelkiemu rozsądkowi.

- Minister Nauki Jarosław Gowin powiedział, że kościoły to "szpitale dla duszy" i nie możemy nikomu nic narzucać. Oczywiście, wolność religii, modlitwa nas uzdrowi itd. Także, powodzenia Polsko z takimi politykami, wybraliście geniuszy. Nasi liderzy powinni w końcu zacząć racjonalnie myśleć, słuchać ekspertów, naukowców, co jest ważne na świecie, a nie zajmować się głupotami i walką o władzę, bo co teraz z tego mają ? Ja myślałem, że to da do myślenia oszustom, oszołomom, antyszczepionkowcom, ale ludzie zamiast zacząć myśleć, brną w teorie spiskowe, w głupoty. Jak widać, prawdziwą plagą jest zwykła głupota, która ten świat już zniszczyła i wykończy go do końca. Proszę Państwa, proszę unikać tłumów, nie chodzi o to, żeby się zabarykadować w domu, ale unikać jeśli możecie.

Pamiętajcie, że to wciąż choroba będąca dużym zagrożeniem dla ludzi starszych. Osoby młodsze w większości przechodzą ją łagodnie. Mimo już globalnej paniki, to wciąż nie epidemia eboli. Osobiście i szczerze uważam, że ta pandemia to lekcja dla ludzkości od matki natury. Niestety ludzie nie nauczyli się niczego z pierwszej i drugiej wojny światowej, z całej historii niczego się nie nauczyli, z tego też lekcji na długo nie wyciągną.

