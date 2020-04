Kościół Miłosierdzia Bożego w Tychach: To miejsce na Ciebie czekało

A jak w pozostałych kościołach? kościół świętych Franciszka i Klary - 25 osób (10 w kaplicy górnej, 15 w kaplicy dolnej)' kościół św. Maksymiliana Kolbe - do 28 osób kościół MB Królowej Aniołów na Wilkowyjach - 30 osób; kościół w Urbanowicach - 30 osób; kościół Świętej Rodziny - 32 osoby NSPJ na Paprocanach - 35 osób; kościół św. Jadwigi Śląskiej - 40 osób kościół Krzyża św. w Czułowie - 40 osób kościół Miłosierdzia Bożego - 45 osób kościół św Marii Magdaleny - 48 osób kościół św. Jana Chrzciciela - do 60 osób kościół bł. Karoliny - 70 osób kościół Ducha św. - 100 osób.

Od 20 kwietnia 2020 wierni znów mogą uczestniczyć we mszach św. w kościele. Niestety, w ograniczonej liczbie Wszystko zależy od wielkości kościoła.

Wszędzie miejsca do zajęcia są jakoś oznaczone. W niektórych kościołach widzimy specjalne zaproszenie do zajęcia wyznaczonego miejsca.



W kaplicy św. Ojca Pio na Mąkołowcu na zielonych kartkach napisano: "Usiądź tutaj, proszę".

W kościele Miłosierdzia Bożego - na pomarańczowych kartkach czytamy: "To miejsce czekało na Ciebie:.

Pierwszeństwo w udziale we mszach mają osoby, które zamówiły intencje. Reszcie pozostają transmisje.

By umożliwić uczestnictwo we mszach większej liczbie wiernych parafia Ducha św. wprowadziła w niedziele dodatkową mszę o godz. 18.

Oczywiście, wszyscy uczestnicy muszą być w maseczkach, z wyjątkiem celebransa.