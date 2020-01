Krajobraz po walkach w Czułowie w styczniu 1945 r.

Pamiętam, jak szliśmy do kościola.Na całej drodze rozsypane były pieniądze i mnóstwo trupów. Jeden z nich wystawał nad rantem ulicy. Pamiętam jego twarz. Była taka blada - wspominała śp. Stefania Górnik.

- Pamiętam, że większość zabitych żołnierzy nie miała już ani butów, ani skarpet, ani rękawiczek. Wszystko zabrali żołnierze rosyjscy - mówił Antoni Dudek.

Zabici żołnierze Wehrmachtu leżeli też na podwórkach gospodarstw i w lasach. Leżących na ulicach rozjeżdżały pojazdy radzieckiego wojska podążającego za uciekającymi oddziałami niemieckimi.

Taki obraz efektów tych starć wojsk niemieckiego i radzieckiego przedstawili mieszkańcy Czułowa autorowi książki „Czułowski kocioł”, Gabrielowi Pierończykowi.

W Czułowie „chodziło o utrzymanie jedynej drogi odwrotu dla ludności cywilnej i wojsk wycofujących się z regionu przemysłowego na południe”, napisał prof. Zygmunt Woźniczka, historyk z Uniwersytetu Śląskiego we wstępie do tej publikacji.

- Po walkach pozostało wszędzie mnóstwo wojskowego sprzętu, które czułowscy gospodarze zaadaptowali do swoich potrzeb. W ciągu tych 75 lat kompletnie się zużyły. Najtrwalszym świadkiem styczniowych wydarzeń z 1945 r. był budynek transformatora z 1917 r. ze śladami po ostrzale. Rozebrano go dopiero w 2014 r. - mówi autor wspomnianej książki, a jednocześnie twórca Muzeum Historii Czułowa.