Kropki miłości, kropki nienawiści. Urzędnicy UM Tychy uczą się pisać jasno i zrozumiale

Zbyt długie teksty, rozbudowane zdania, niezrozumiałe słowa, powoływanie się na szereg przepisów - to główne grzechy pism urzędniczych. Postanowiliśmy to zmienić, by nasza komunikacja z mieszkańcami była skuteczniejsza. Pomogliśmy mieszkańcom, ale też sobie samym. Mamy mniej telefonów z pytaniami. Poprzez udzielanie dodatkowych wyjaśnień traciliśmy czas, który mogliśmy poświęcić na kolejne sprawy - mówi Aneta Luboń - Stysiak, sekretarz miasta.

5 czerwca 2018 r. odbyło się pierwsze szkolenie z poprawnej polszczyzny w korespondencji urzędowej. Prowadził je dr Tomasz Piekot z Pracowni Polskiej Polszczyzny na Uniwersytecie Wrocławskim.

Zwrócił urzędnikom uwagę m.in. na tzw. kropki miłości, które zamykają zdania złożone z najwyżej 20 wyraz i przekaz jest jasny, zrozumiały. Przeciwieństwem kropek miłości są kropki nienawiści na końcu zdań liczących ponad 30 wyrazów, kiedy przekaz staje się niezrozumiały.