Krzysztof Penderecki nie żyje. Cztery lata temu otwierał mediatekę w Tychach

Krzysztof Penderecki nie żyje. Zmarł 28 marca 2020 r. W listopadzie 2019 r. skończył 86 lat.

3 kwietnia minęłyby dokładnie 4 lata, jak w Tychach otwierał mediatekę. Był to koncert wypełniony jego muzyką. Mistrz był obecny na tej uroczystości.

Wraz z żoną Elżbietą przysłuchiwał się wykonaniu swoich dawnych kompozycji, jak „Sinfonietta no 1 per archi” z 1992 r. czy „Koncert na altówkę” z 1984 r. (w Tychach zabrzmiał w wersji na wiolonczelę) z Andrzejem Bauerem, znakomitym wiolonczelistą w roli głównej. Sam poprowadził orkiestrę tylko raz - podczas wykonania „Chaconne – in memoriam Giovanni Paolo” napisanej w 2005.

Z widowni wysłuchał swoich „Trzech utworów w stylu barokowym” z 1968 r. oraz „Sinfonietty no 3” z 2012 r. Po każdym wykonaniu pokazywał dyrygentowi Markowi Mosiowi, że jest bardzo zadowolony.