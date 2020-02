Krzyże przydrożne mistrza Karola Pokornego. Wystawa w Muzeum Miejskim w Tychach. Zdjęcia

Niezwykła restauracja na stadionie w Tychach

Na stadionach piłkarskich gastronomia zazwyczaj nie jest najwyższych lotów. Dominuje jedzenie szybkie, niekoniecznie zdrowe, a rzadko wykwintne. W Tychach jest inaczej. Na tutejszym stadionie zjemy nie dość, że smacznie, to jeszcze oryginalnie, a do tego we wspaniale zaaranżowany...