Kuchenne rewolucje Magdy Gessler w woj. śląskim zakończone sukcesem! Tutaj zjesz pyszne dania. Jakie restauracje utrzymały się najdłużej?

Na ekranach oglądać możemy już 24 edycję programu z Magdą Gessler w roli głównej. Magda Gessler przeprowadziła już 300 „Kuchennych rewolucji”. Pierwszy odcinek został wyemitowany 11 lat temu. Niestety, nie wszystkie lokale przetrwały próbę czasu i wymagania rynku, w dodatku panująca pandemia zmusiła do zamknięcia swoich lokali wielu właścicieli. Jednak niektóre restauracje nadal cieszą się niesłabnącym powodzeniem!

Ostatnia deska ratunku dla restauratorów

Wizyta Magdy Gessler i ekipy "Kuchennych rewolucji" to często ostatnia deska ratunku dla podupadających restauratorów, którzy nie wiedzą już co robić i często toną w długach. Choć czas weryfikuje sukces restauracji po rewolucjach, wiele z nich w województwie śląskim nadal działa, ba! Cieszą się one bardzo dobrymi opiniami.